التخطيط تعلن تنفيذ 60 مشروعا في ثلاث محافظات

2022/06/13 | 11:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التخطيط، الاحد، عن تنفيذ 60 مشروعاً في ثلاث محافظات حتى الآن ضمن برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبالغ تصل إلى 300 مليون دولار كمرحلة أولى.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الهدف من الصندوق الاجتماعي للتنمية هو توفير الخدمات الأساسية لسكان المناطق الفقيرة”، مشيراً إلى […]

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