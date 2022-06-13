مستشار رؤساء أمريكيين يكشف رأيه ببايدن.. ولماذا القلق من مواجهة ترامب في 2024؟

2022/06/13 | 11:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشرح ديفيد غيرغن، الذي مستشارًا في البيت الأبيض لأربعة رؤساء مختلفين، لمراسل CNN فريد زكريا، أين أخطأت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ولماذا يشعر بالقلق من احتمال عودة المواجهة بين بايدن والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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