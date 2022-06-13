مقتل 100 شخص بإقليم دارفور السوداني في اشتباكات قبلية

2022/06/13 | 11:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاثنين، مقتل نحو 100 شخص في اشتباكات قبلية بإقليم دارفور السوداني، على مدى الأسبوع الماضي، في أحدث تصاعد للعنف القبلي بالمنطقة المضطربة.

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