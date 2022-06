“فيديو ” طفل “جامع كرات” يهدئ من روع رونالدو.. وهكذا كان رد فعل الدون!

2022/06/13 | 11:32 - المصدر: قناة التغيير

أشعل مقطع فيديو مذهل، في الساعات الماضية مواقع التواصل الاجتماعي، بطله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وطفل من جامعي الكرات، خلال مباراة البرتغال والتشيك في دوري الأمم الأوروبية.

ويظهر رونالدو في مقطع الفيديو وهو يراوغ بمهارة أحد مدافعي التشيك وسدد الكرة بطريقة رائعة “لوب” في محاولة منه إسكانها في الشباك، ولكن الحارس يندرجيخ ستانيك حولها ببراعة إلى ركلة ركنية، ما أثار غضب “صاروخ ماديرا” الذي اتجه إلى الخط نادبا حظه بالضرب بيده على لوحة الإعلانات ليذهب إليه أحد الأطفال من جامعي الكرات، محاولا تهدئته ليرد عليه الدون بمصافحته بشكل سريع والاتجاه نحو الملعب في مشهد رائع.

The ball boy’s reaction when Cristiano Ronaldo gave him a high five 😂❤️

(via @ArobaseGiovanny) pic.twitter.com/XQl0cwXAnP

— ESPN FC (@ESPNFC) June 11, 2022

