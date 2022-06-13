الاقتصاد البريطاني ينكمش على غير المتوقع مؤججاً مخاوف التباطؤ

2022/06/13 | 11:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انكمش الاقتصاد البريطاني على غير المتوقع في نيسان على أساس شهري وذلك بنسبة 0.3 بالمئة، مما فاقم المخاوف من حدوث تباطؤ قبل 3 أيام من إعلان بنك إنجلترا نطاق أحدث تحرك لأسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم، بحسب بيانات رسمية.وكان متوسط آراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي […]

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