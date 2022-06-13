القبض على متهمين بالقتل والسرقة والمخدرات في محافظتين

2022/06/13 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - بغدادأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، القبض على متهمين بالسرقة والقتل والمخدرات في محافظتي البصرة وبغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز الوكالة تمكنت من القبض على متهم وضبط بحوزته على 10كغم من مادة الحشيشة المخدرة في البصرة".وأضافت، أن "المفارز تمكنت أيضا من القبض على اثنين اخرين بالقتل وسرقة ١٣ الف دولار في بغداد".

وتابعت الوكالة، أنه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزائهم العادل".

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