انخفاض الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع

2022/06/13 | 11:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

انخفضت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الإثنين بعد بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني، هذا وتتجه أنظار المستثمرين صوب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا هذا الأسبوع.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم عن مكتب الإحصاء البريطاني انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال أبريل بأعلى وتيرة انخفاض في أكثر من عام، بما يخالف توقعات نموه 0.1%.

ولاحقًا هذا الأسبوع، من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا الفائدة للمرة الخامسة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس، بعدما أكد المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي عزمه على زيادة الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو المقبل، وسط اتجاه البنوك المركزية العالمية إلى تشديد السياسة النقدية في محاولة للحد من ارتفاع التضخم.

وانخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" في بداية جلسة اليوم بنسبة 0.96% عند 418 نقطة، في تمام الساعة 10:08 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.72% إلى 7264 نقطة.

كذلك هبط مؤشر "داكس" الألماني 0.86% عند 13643 نقطة، وتراجع مؤشر "كاك" الفرنسي 1.53% عند 6092 نقطة.

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