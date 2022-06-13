شاهد بالفيديو.. الموازنة العامة: نصف عام يمر ولا بوادر لتمرير القانون‎‎



شاهد بالفيديو.. الموازنة العامة: نصف عام يمر ولا بوادر لتمرير القانون‎‎
2022/06/13 | 11:40 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: _HuwQVLYxKk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموازنة العامة: نصف عام يمر ولا بوادر لتمرير القانون‎‎) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الموازنة العامة: نصف عام يمر ولا بوادر لتمرير القانون‎‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).



واصل القراءة على قناة السومرية


Sponsored Links