2022/06/13 | 11:50 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النساء يدخلن مجال سوق العمل بمهن شاقة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3DmHmkV1yN0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النساء يدخلن مجال سوق العمل بمهن شاقة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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