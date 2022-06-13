2022/06/13 | 11:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع محافظ نينوى الأسبق السياسي أثيل النجيفي اليوم الاثنين، ان يعيد الكرد والشيعة بناء بيتهما السياسي بعد خطوة الصدر الأخيرة.وقال النجيفي في بيان تلقته ايرث نيوز، إنه “من المتوقع ان يعيد الكرد بناء بيتهم الداخلي بعد غياب التيار عن مجلس النواب..وكذلك يعيد البيت الشيعي ترتيب نفسه مع تهدئة التيار واسترضائه”.وأضاف، […]

ظهرت المقالة النجيفي: البيتان الشيعي والكردي سيعيدان ترتيب الأوراق..



ماذا عن السنة؟ أولاً على ايرث نيوز.

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