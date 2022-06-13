اصدار جديد بعنوان بديعة ياقاصد الطف للشيخ الشهيد عبد الرضا الصافي

2022/06/13 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

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المتوسط اصدار جديد تحت عنوان بديعة

(ياقاصد الطف ) من تراث الشيخ الشهيد عبد

الرضا علي محمد الصافي الچلبي

الكربلائي وتعد هذه البديعة و

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