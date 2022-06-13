الأغلى بالتاريخ.. عيوب خفية لمهاجم ليفربول الجديد نونيز

2022/06/13 | 11:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجل ليفربول الإنجليزي أغلى صفقة في تاريخ النادي العريق، بتوقيعه مع المهاجم الشاب داروين نونيز مقابل ما يصل إلى 100 مليون يورو.وأثار نونيز اهتمام عدد من الأندية الأوروبية هذا الموسم، بسبب أدائه اللافت مع بنفيكا البرتغالي، وقوته الجسمانية، وصغر سنه (22 عاما).ولكن بالنظر بتعمق في تفاصيل أداء نونيز، قد نكشف بعض […]

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عيوب خفية لمهاجم ليفربول الجديد نونيز أولاً على ايرث نيوز.

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