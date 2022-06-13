بعد تكرار اعتداء الضرب.. متظاهرو الديوانية يناشدون وزير الداخلية

2022/06/13 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الديوانية

طالب خريجو محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، وزير الداخلية عثمان الغانمي، بوقف اعتداءات القوات الامنية المتكررة عليهم، اثناء التظاهر للمطالبة بحقوفهم.

وقال عدد من الخريجين المحتجين لـ(بغداد اليوم)، اننا "نتعرض بالضرب بين فترة وأخرى، اخرها امام امام تربية محافظة الديوانية اثناء مطالبتنا بحقوقنا، مشيرين الى انهم "تعرضوا للضرب من قبل القوات الامنية واطلاق القنابل المسيلة للدموع".

وأوضحوا "خرجنا اليوم وتجمعنا امام مديرية تربية الديوانية للمطالبة بشمولنا بعقود المحاضرين الا اننا تفاجئنا بوجود قوة امنية كبيرة مدججه بالسلاح ، حيث لم نكن نحمل اي شي غير اللافتات والعلم العراقي، لكن مع هذا تعرضنا للضرب والاعتداء واطلاق القنابل المسيلة للدموع من قبل القوة الامنية الموجودة هناك".

يشار الى ان هذه التظاهرة للخريجين، ليست الأولى من نوعها، اذ خرجوا في عدد من المحافظات للمطالبة بحقوقهم.

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