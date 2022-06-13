2022/06/13 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

أقدم عدد من أصحاب حقول الدواجن، اليوم الاثنين، على حرق منتجاتهم احتجاجاً على اهمال الدعم للمنتج المحلي، وذلك من أمام وزارة الزراعة في بغداد.

وقال عدد من أصحاب الحقول لمراسل (بغداد اليوم) إننا "نحتج اليوم على اهمال دعم المنتج الوطني، حيث اننا اغلقنا حقولنا".

واضاف ان "المنتجات الوطنية ستنقرض من الاسواق قريباً"، متسائلين عن "مصير 350 مليون دولار دعم للمنتج الوطني مخصصة للأعلاف".

وطالب المحتجون الحكومط "بإقالة وزير الزراعة محمد الخفاجي، نتيجة لتقصيره وعدم إلتزامه بالوعود"، لافتين الى "استمرار اعتصامهم قرب مبنى الوزارة لحين تنفيذ المطالب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أصحاب حقول الدواجن يشكون عبر (بغداد اليوم) الإهمال الحكومي للمنتج المحلي (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أصحاب حقول الدواجن يشكون عبر (بغداد اليوم) الإهمال الحكومي للمنتج المحلي (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).