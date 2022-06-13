ارتفاع اسعار الدولار في البورصات والصيرفات

2022/06/13 | 12:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كردستان.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت اسعار البورصة ليوم امس الاحد 148350 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وارتفعت اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148600 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148400 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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