سؤال المليون دولار.. متى تعلن أمريكا دخول اقتصادها مرحلة الركود؟

2022/06/13 | 12:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت التنبؤات بحصول الركود في أمريكا هواية للاقتصاديين ومحللي السوق والسياسيين والنقاد في جميع أنحاء العالم .فجميع الأسعار تقريبًا لا تزال ترتفع، والأسهم تنخفض، والحرب الروسية في أوكرانيا، ومخاوف Covid-19 مستمرة في قلب التجارة العالمية.

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