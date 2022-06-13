المالكي ومجزرة سبايكر: ما الجديد والمريب.. لماذا الآن؟ - علاء اللامي

2022/06/13 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي الرد على الجريمة الطائفية والعشائرية لا يكون بطائفية وعشائرية مضادة بل بالقضاء العادل في دولة ديموقراطية مستقلة ذات سيادة! إنَّ كلام المالكي في المقابلة التي نشرتها جريدة "الزمان" يوم أمس خَطِرٌ ومريب شكلا ومضمونا، ليس فقط بسبب ما احتواه من معلومات مثيرة ظل المتحدث ساكتا عليها لثماني سنين، وكان في وقت حدوثها المسؤول التنفيذي الأول في الدولة والقائد العام للقوات المسلحة، بل أيضا لأنه ركز فيه على إد ......





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