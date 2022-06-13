حديث مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن - عبدالرزاق دحنون

2022/06/13 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون مقال مُترجموزير الخارجية الأمريكي يناقش السياسة الخارجية لإدارة بايدنفيمجلة الشؤون الخارجية الأمريكية1 يونيو 2022https://www.foreignaffairs.com/united-states/2022-06-01/antony-blinken-conversation-us-secretary-of-stateانضم ......





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