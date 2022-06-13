المرور تتوعد اصحاب مكاتب العقود بعقوبات صارمة

2022/06/13 | 12:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

توعدت مديرية المرور العامة أصحاب مكاتب العقود بعقوبات صارمة حال التلاعب بالأسعار المقررة للعقود والبالغة 50 الف دينار.

ووجه مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل، في بيان “الدائرة القانونية في مديرية المرور العامة، باتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة بحق مكاتب العقود المرورية التي تبيع العقود بأسعار أكثر من المقرر لها، وهي أن لا يزيد العقد المروري عن ٥٠،٠٠٠ ألف دينار عراقي”.

وأضاف أنه “كذلك تشمل هذه العقوبات المكاتب التي تبيع العقود المرورية امام دوائر المرور، بأسعار عالية وستكون عقوبة المكتب الذي يخالف التعليمات هو سحب الإجازة وغلق المكتب، وكذلك غرامة مالية، والحبس وفق القانون”

وأكد أنه “سيتابع قسم المتابعة في المديرية هذه الأمور، وكذلك ستقوم الجهات الرقابية الساندة لمديرية المرور (شعبة استخبارات المرور، وشعبة أمن الافراد) بملاحقة المخالفين وتطبيق القانون عليهم”.

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