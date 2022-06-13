إفشال محاولة إدخال مخدرات على الشريط الحدودي العراقي

2022/06/13 | 12:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني ============== وكالة الاستخبارات: احباط عملية ادخل (6)كغم من المخدرات والقاء القبض على اثنين من المهربين من الجنسية الأجنبية في البصرة ================== وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من احباط عملية ادخال (6) كغم من المواد المخدرة على الشريط الحدودي، كما تمكنت من القاء القبض على […]

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