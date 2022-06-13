بعد توقف لساعات.. استئناف الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي

2022/06/13 | 12:13 - المصدر: وكالة خبر

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تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية 700م ، بعد توقفها صباح اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثرت على الحركة الجوية في المطار.

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