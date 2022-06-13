مسعود بارزاني: نحترم قرار الصدر وسنتابع التطورات

2022/06/13 | 12:13 - المصدر: وكالة خبر

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علّق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الإثنين، على قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، باستقالة جميع أعضاء البرلمان من التيار الصدري.

وقال بارزاني، في تغريدة مقتضبة على صفحته في تويتر إنه “نحترم قرار سماحة السيد مقتدى الصدر وسنتابع التطورات اللاحقة”.

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