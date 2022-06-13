لجنة نيابية تعتزم اعداد خطة ستراتيجية لتطوير التعليم العالي

2022/06/13 | 12:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب، الاثنين، عن عزمها إعداد ستراتيجية لتطوير التعليم العالي في العراق.وقال عضو اللجنة، فراس المسلماوي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “اللجنة عقدت عدة اجتماعات بشأن وضع ستراتيجية لتطوير التعليم العالي الحكومي والأهلي على حد سواء بالتعاون مع الوزارة”، مشيراً إلى أن اللجنة تحاول من […]

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