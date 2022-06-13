أمن مطار بغداد الدولي يضبط مواد مشبوهة.. ويصدر بياناً بخصوصها

2022/06/13 | 12:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هام … إدارة مطار بغداد الدولي : أمن المطار يضبط مواد مشتبه بها كآثار تضم مسكوكات فضية وتماثيل وأحجار كريمة أثناء دخولها إلى صالة المسافرين بابل برفقة مسافر يحمل الجواز الاسترالي .وتم تسليم تلك المواد أصوليًا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات بشأنها.———————————————— مطار بغداد الدولي الإعلام والاتصال الحكومي الإثنين – 13حزيران – 2022

ظهرت المقالة أمن مطار بغداد الدولي يضبط مواد مشبوهة..



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