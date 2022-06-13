في صلاح الدين وديالى.. تحذيرات من إثارة “فتنة قومية”

2022/06/13 | 12:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت الإدارة المحلية لقضاء طوزخورماتو في صلاح الدين، يوم الاثنين، من صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحاول إثارة “فتنة قومية”، فيما لم يفلح البعض بتنظيم تظاهرة رافضة لتعيين مدير جديد لناحية في محافظة ديالى.

وقال قائممقام طوزخرماتو، حسن زين العابدين، ان “هناك صفحات وهمية تؤجج الأوضاع وتدعو لتظاهرات تثير فتنة قومية واستغلال ملفات خدمية لهذا الغرض”.

ودعا جميع الجهات والمواطنين الى “الإبلاغ عن أي مشاكل خدمية وتقديم شكاوى رسمية بعيدا عن التأجيج السياسي والقومي”.

ونبه زين العابدين الى ان “هذه الصفحات الوهمية والشخصيات المدفوعة سياسياً ولا وجود لهم على ارض الواقع بتاتاً ولا تمثل أهالي طوزخورماتو بمختلف مكوناتهم، وقد فشلت في وقت سابق بتنظيم هذه التظاهرات”.

وأكدت إدارة طوزخرماتو في وقت سابق فشل تظاهرات اعتبرتها “سياسية” تحاول اثارة الفتنة القومية وارجاع القضاء الى المربع الأول، واثارة التمييز والتناحر بين القوميات، لافتة إلى أن التظاهرات فشلت بسبب الرفض الشعبي وابتعادها عن معايير المصلحة العامة لابناء طوزخورماتو.

من جانب اخر، قال مصدر محلي في ديالى، ان “بعض الأشخاص فشلوا في تنظيم تظاهرة رافضة لتعيين مدير جديد لناحية هبهب شمال غرب بعقوبة من خارج الناحية”.

واكد المصدر ان عدد المتظاهرين لم يتجاوز 10- 12 شخصا وفشلوا في تنظيم التظاهرة التي اعتبرها مدفوعة وبتحريض شخصي.

واصدر محافظ ديالى مثنى التميمي في وقت سابق امرا إداريا بتكليف حسين كاظم المعموري مديرا لناحية هبهب بالوكالة بدلا من المدير السابق حسن شلال المعموري الذي احيل الى التقاعد.

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