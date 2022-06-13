2022/06/13 | 12:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يعلن انطلاق “تفاهمات مختلفة” بعد استقالة الصدريين: الانسداد السياسي لن يستمر

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