“جبهة الاطار محصنة”.. الاتحاد: كان الاولى بالصدريين الذهاب للمعارضة

2022/06/13 | 12:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ابدى الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، استغرابه من خطوة تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالتهم بشكل جماعي، مبينا ان جبهة الاطار التنسيقي متينة وهي من ستتبنى تمرير رئيسي الجمهورية والحكومة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التيار الصدري كان الاولى عليه الذهاب […]

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