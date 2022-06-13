التجارة تعلن تسويق 1.7 مليون طن من الحنطة المحلية

2022/06/13 | 12:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة التجارة، الاثنين، ان كميات الحنطة المحلية المسوقة لمخازن الحبوب تجاوزت المليون وسبعمائة الف طن مع استمرار توافد المسوقين والفلاحين لمراكز التسويق والسايلوات والصوامع العائدة للشركة العامة لتجارة الحبوب لتسليم المحصول .

وقال مدير عام الشركة محمد حنون ان "الشركة "تتابع مع فروعها في نينوى و كركوك و محافظات إقليم كردستان عمليات الحصاد و التسويق بصوره مستمرة وتوجيه المواقع باهميه تسهيل كافة الإمكانيات للفلاحين و العمل لضمان عدم مبيت السيارات و السعي لاستلام جميع الشاحنات التي تصل اليها ".

وأكد ان "الشركة خلال هذا العام تجاوزت الكثير من الروتين بتسهيل كافة الاجراءات امام الفلاحين والمسوقين بتسويق المحصول لمخازن وزارة التجارة بعد تم سعر شراء واحد وبدرجة واحدة فضلا عن صرف المستحقات الماليه وتسليمها للفلاح بدون تأخير ."

وبين مدير عام الشركة ان "اجمالي كميات الحنطة المحلية التي تم استلامها لغاية يوم امس الاحد بلغت ( 1,742,650.350) مليون طن من الحنطة مع الامل بتسويق المزيد من الكميات وتصاعد وتيرة التسويق خلال الأيام القادمة".

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