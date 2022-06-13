العمل تعلن عن إجراءات جديدة للحد من عمالة الأطفال

2022/06/13 | 12:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن خمسة إجراءات للقضاء على ظاهرة عمالة الأطفال، فيما أشارت الى تخصيص رواتب لعدد من الأسر لمنع تشغيل ابنائهم.

وقال مدير عام العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار في تصريح للعراقية الاخبارية إن "مشكلة عمالة الأطفال بسبب الوضع الاقتصادي، حيث إن أغلب العوائل الفقيرة تزج بابنائها للعمل في ظل ظروف اقتصادية صعبة"، مبيناً، أن "وزارة العمل وبالتعاون مع منظمتي اليونسيف والعمل تسعى للحد من ظاهرة عمالة الأطفال".

وأضاف، أن "هناك فِرَقاً تفتيشية من الوزارة تقوم بحملات على أصحاب العمل للتأكد من وجود عمالة أطفال"، مشيراً الى أنه "بحسب قانون العمل فأن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل أطفال دون السن القانونية، يحال الى محكمة العمل".

وذكر، أن "الوزارة قامت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، بحملة كبيرة في بغداد والمحافظات لتوعية العوائل وأصحاب العمل بخطورة هذه المسألة وتوزيع منشورات بشأن ذلك"، لافتاً الى أن "الوزارة قامت بإحصاء مجموعة كبيرة من العوائل ورفعتها الى وزير العمل الذي وافق على منحها رواتب مقابل تعهد رب الأسرة بعدم تشغيل أطفاله، كما تمّت إعاد إطفال الى المدارس بالتعاون مع وزارة التربية".

وبين أن "تخفيض عمالة الأطفال يحتاج الى تخصيصات مالية كبيرة وبرامج جديدة وبرامج توعوية واعادة دمج الأطفال بالمؤسسات التعليمية وتطوير الوضع الاقتصادي للعائلة".

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