2022/06/13 | 12:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان

التحديات المقبلة للعراق هي تحديات

اقتصادية وان المنطقة لا تحتاج لأي

تدخلات خارجية

واوضح الحلبوسي خلال مؤتمر صحفي

بالعاصمة الاردنية عمان "نتمنى أن يتخلص

العراق م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي من عمان :تحديات العراق القادمة هي اقتصادية وان السيد الصدر ضحى من اجل الوطن) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي من عمان :تحديات العراق القادمة هي اقتصادية وان السيد الصدر ضحى من اجل الوطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).