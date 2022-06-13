محافظة كربلاء المقدسة تعلن تأمين طريق عرعر البري

2022/06/13 | 12:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت إدارة محافظة كربلاء، الاحد 12

حزيران 2022، تأمين طريق الحج البري،

لتفويج الحجاج إلى منفذ عرعر الحدودي،

فيما كشفت قيادتا عمليات المحافظة،

وشرطتها، تفاصيل الإجراءات المستمرة.

وقال المهندس نصيف ال

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