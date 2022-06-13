2022/06/13 | 12:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد يواجه فريق الزوراء منافسه القوة الجوية في ربع نهائي كأس العراق، اليوم الاثنين.وربما يعد هذا الموسم من اسوء المواسم لناديي القوة الجوية والزوراء، فكلاهما خرج مبكرا من المنافسة على لقب الدوري وخسروا ذلك امام الشرطة.والجميع يعلم بان درع الدوري هو الطموح الاسمى لكليهما، فلم يبقى امامهما سوى الصراع على كاس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النوارس والصقور وجهاً لوجه في كأس العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النوارس والصقور وجهاً لوجه في كأس العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).