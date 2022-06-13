2022/06/13 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

تمكنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، من احباط عملية ادخال 6 كغم من المخدرات والقاء القبض على اثنين من المهربين من الجنسية الأجنبية في البصرة.

واوضح بيان للوكالة تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من احباط عملية ادخال 6 كغم من المواد المخدرة على الشريط الحدودي في محافظة البصرة".

واضاف ان "القوات تمكنت ايضاً من القاء القبض على متهمين اثنين يحملان الجنسية الأجنبية وضبط الزورق الذي حاولا فيه نقل المخدرات"، مبيناً انه "بهذا العملية الاستباقية تم إفشال النوايا الدنيئة من ضعاف النفوس من دس سمهم داخل الحدود العراقية على يد الابطال في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تُفشل محاولة إدخال مخدرات على الشريط الحدودي العراقي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تُفشل محاولة إدخال مخدرات على الشريط الحدودي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).