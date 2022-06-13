واقعة تسريب الاسئلة.. الكاظمي يوبخ وزير التربية ويسحب يد مسؤولين ويحيلهم على التحقيق

2022/06/13 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، توبيخا لوزير التربية فيما أمر بسحب يد رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي وجه توبيخا لوزير التربية ويسحب يد رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات".

أدناه نص الوثيقة:

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