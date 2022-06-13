الحلبوسي: سنمضي بالإجراءات القانونية لاختيار البدلاء عن النواب المستقيلين- عاجل

2022/06/13 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، عن المضي بالإجراءات القانونية لاختيار البدلاء عن مستقبل النواب.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة الأردنية عمان وتابعته (بغداد اليوم) إن "البرلمان ماضٍ بالإجراءات القانونية لاختيار البدلاء عن النواب المستقيلين، وستمضي بتشكيل حكومة تتحمل القوى السياسية مخرجاتها".

وأضاف ان "الصدر آثر أن يكون مضحيا من أجل الوطن والشعب وليس سببا معطلا، وقد بذلنا جهدا مخلصا لثني الصدر عن خطوة الاستقالة، وقبلنا استقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب".

واشار الحلبوسي الى ان "عضوية أي نائب تنتهي عند تقديم استقالته والأمر لا يحتاج إلى تصويت، و الخطوات المقبلة قد تمضي سريعا".

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