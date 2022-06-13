2022/06/13 | 13:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرفوا على هيلين ديفيس، فنانة أصبح عمرها 99 عامًا هذه السنة.تمتلك شخصية مرحة للغاية، واشترى لها أصدقاؤها رحلة بطائرة شراعية في عيد ميلادها."نحن الوحيدون المتواجدون (بقدر ما يبث التلفزيون) للاحتفال بهذه المناسبة." الكشف الكبير في هذا التقرير هو أنها تبلغ من العمر 99 عامًا، ويدور حول ما تحب تفعله، على الرغم من عمرها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بركوب طائرة شراعية.. هكذا احتفلت امرأة بعيد ميلادها الـ99) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بركوب طائرة شراعية.. هكذا احتفلت امرأة بعيد ميلادها الـ99) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).