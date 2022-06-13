2022/06/13 | 13:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الاثنين، في جنيف أنها لا تعتزم التقدم لولاية ثانية على رأس المفوضية التابعة للأمم المتحدة.

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