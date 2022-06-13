الاربعاء .. نقابة الصحفيين تحتفل بالعيد الوطني الثالث والخمسين بعد المائة للصحافة العراقية

2022/06/13 | 13:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحتفل نقابة الصحفيين العراقيين والاسرة الصحفية ، بعد غد الاربعاء ، بالعيد الوطني للصحافة العراقية ، الذكرى الثالثة والخمسين بعد المائة لصدور اول صحيفة عراقية هي صحيفة الزوراء ، في الخامس عشر من حزيران العام 1869 .

والاحتفال بعيد الصحافة العراقية يعني استعراض المسيرة الحافلة للصحفيين العراقيين عبر تلك السنوات الطويلة ، والتي اتسمت بالعطاء والتميز والدفاع عن بلدهم العراق ومكتسباته ومستقبله من خلال التناول الاعلامي ، وكذلك في نقل الصورة المشرقة له امام العالم .

وكان لنقابة الصحفيين دورها المتميز في ابراز الوجه الحضاري للعراق على الصعيد العربي والاقليمي والدولي من خلال تواجدها في المنظمات والهيئات الصحفية العربية والدولية ، اذ يرأس نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي الاتحاد العام للصحفيين العرب ، بالاضافة لشغله عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين ، حيث عمل من خلال هذين الموقعين على تبيان الصورة المشرقة للعراق ودوره الحضاري على مدى التاريخ.

وتستقبل نقابة الصحفيين العراقيين، في مقرها بكرادة مريم ، المهنئين وتتلقى التهاني اعتبارا من صباح يوم الاربعاء ، الخامس عشر من حزيران والايام التالية .

وبهذه المناسبة العزيزة تحيي نقابة الصحفيين العراقيين ارواح شهداء الصحافة الذين قدموا انفسهم فداء لرسالة الكلمة الحرة والقلم الشريف ، كما تجدد اشادتها بدور الاسرة الصحفية الفاعل والبارز في مجمل الاحداث التي شهدها العراق وما يزال .

تحية للاسرة الصحفية العراقية في عيدها الاغر وعهدا على مواصلة العطاء والابداع المهني من اجل رفعة بلدنا واعلاء شأنه ..



وليحفظ الله العراق وشعبه الكريم.

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