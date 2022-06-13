لهذا السبب.. الصدر يطرد شخصين من جميع مفاصل التيار (وثيقة)

2022/06/13 | 13:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، طرد شخصين من جميع مفاصل التيار الصدري بما فيها سرايا السلام.

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الصدر يطرد شخصين من جميع مفاصل التيار (وثيقة) أولاً على ايرث نيوز.

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