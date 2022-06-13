خبير يستعرض مصير اسعار النفط: اسعار مصطنعة ستنخفض قريبًا

2022/06/13 | 13:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف الخبير النفطي نبيل المرسومي، ان اسعار النفط الحالية المرتفعة هي اسعار “مصطنعة” وليست حقيقية، وسرعان ما ستنخفض، متوقعا ان تنخفض الاسعار لاقل من 100 دولار في الربع الاول من العام القادم.

وقال المرسومي في ايضاح تابعته “يس عراق”، إنه “بلغت الطاقة الانتاجية الفائضة من النفط الخام في دول اوبك بلس التي يمكن استغلالها خل 3 شهور 6.930 مليون برميل يوميا في نهاية الربع الاول عام 2022”.

واضاف انه “مع استبعاد روسيا وايران لعدم امكانية استغلال طاقتهما الفائضة بسبب العقوبات الغربية عليهما فأن صافي الطاقة الانتاجية الفائضة في دول اوبك بلس تنخفض الى 4.550 مليون برميل منها 1.840 مليون برميل يوميا في روسيا و 1.090 مليون برميل في الامارات و 400 الف برميل يوميا في العراق”.

واوضح انه “مع انتهاء قيود اوبك بلس على الانتاج في ايلول المقبل فمن الممكن تحويل هذه الطاقة الفائضة الى انتاج فعلي يعوض عن المفقود من النفط الروسي ويسهم في زيادة المعروض النفطي والضغط على الاسعار وما يعزز ذلك التوقعات بانخفاض النمو الاقتصادي العالمي من 5.7 % عام 2021 الى 3% عام 2022 وارتفاع مستويات التضخم العالمية”.

واعتبر ان “هذا يعني ان اسعار النفط المرتفعة حاليا هي اسعار مصطنعة لانها مرتبطة بالحرب الروسية – الاوكرانية دون ان تدعمها اساسيات السوق المتمثلة بقوى العرض والطلب وهذا قد يدفع بأسعار النفط نحو الانخفاض في الربع الاخير من هذا العام وقد تنخفض الاسعار دون مستوى ال 100 دولار للبرميل في الربع الاول من العام القادم “.

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