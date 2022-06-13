“يتقدم ببطء نحو الجنوب والشرق”.. متنبئ جوي يتوقع وقت زوال الغبار عن مدن الوسط

2022/06/13 | 13:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الإثنين، انحسار الغبار في مناطق الوسط والفرات الأوسط خلال الساعات المقبلة، في حين أشار إلى الغبار سيتقدم ببطء نحو مدن الجنوب.

وقال العطية في منشور جوي، إن “الغبار المتصاعد بفعل نشاط الرياح والكتلة المعتدلة يغطي مساحات من مدن وسط والفرات الاوسط وشمال وغرب البلاد”.

وبيّن أن “المناطق التي يؤثر عليها حاليا، سيزول عنها تدريجيا خلال ما تبقى من ساعات نهار اليوم، وسيتقدم ببطء نحو شرق البلاد والجنوب خلال الساعات المقبلة او خلال المساء”.

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