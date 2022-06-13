قوة مشتركة تلقي القبض على عدد من الأشخاص وتغلق صالة للروليت في الديوانية

2022/06/13 | 13:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية والمنشآت، الإثنين، عن القاء القبض على عدد من الأشخاص وغلق قاعة للعب “الروليت” في المحافظة.

وقال قائد الشرطة اللواء الحقوقي محمد كاظم الزركاني، في بيان، إن “قوة مشتركة بأمرة مدير الأمن السياحي فضلا عن عدد من الضباط والمنتسبين من قوة أسد والجريمة المنظمة وبناء على معلومات مؤكدة قد تمكنت في ليلة أمس من القاء القبض على عدد من الأشخاص وغلق صالة للروليت في الديوانية”.

وأكد الزركاني في بيانه على “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المخالفين”.

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