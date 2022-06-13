مكتب الصدر “يطرد” شخصين من التيار لقيامهما بـ”أعمال وقحة ومسيئة”

2022/06/13 | 13:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، عن “طرد” شخصين من جميع مفاصل التيار بما فيها سرايا السلام، عازياً ذلك إلى قيامهما بـ”أعمال وقحة ومسيئة” فـي محافظة الديوانية.

وقال مكتب الصدر في بيان إن “الشخصين المدرج اسميهما في البيان أدناه مطرودان من جميع مفاصل التيار الصدري بما فيها سرايا السلام وذلك بسـبـب قيامهما بأعمـال وقحة ومسيئة شرعيًا واجتماعيًا وأخلاقيًا فـي محافظة الديوانية”.

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