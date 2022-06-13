سياسي كردي: استقالات نواب الصدر ستسرع تشكيل حكومة خلال شهر

2022/06/13 | 13:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… رأى السياسي الكردي مصطفى زنكنه، الاثنين، أن استقالات نواب التيار الصدري ستتيح تشكيل حكومة خلال اقل من شهر.وقال زنكنه في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قرار زعيم التيارالصدري السيد مقتدى الصدر بدفع نوابه لتقديم استقالاتهم يمثل مخرجا ايجابيا لحل الانسداد السياسي في العراق وسيؤدي الى تسارع وتيرة الحراك نحو تشكيل الحكومة المقبلة في غضون […]

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