بالأرقام.. تفاصيل حسابية بالمقاعد الجديدة لكل كتلة برلمانية لمرحلة ما بعد الصدريين

2022/06/13 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مسؤول في مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، عن عدد المقاعد البرلمانية التي سوف تحصل عليها الكتل السياسية بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "عدد المقاعد البرلمانية التي سوف تحصل عليها الكتل السياسية بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية سوف تكون لائتلاف دولة القانون 7 مقاعد ولتحالف الفتح 14 مقعد برلماني".

واضاف ان "حركة حقوق سوف تحصل على 4 مقاعد برلمانية، كما سوف تحصل حركة عطاء بزعامة فالح الفياض سوف تحصل على 4 مقاعد برلمانية، كما سيحصل تحالف قوى الدولة على 9 مقاعد برلمانية وباقي المقاعد ستكون موزعة على المرشحين المستقلين وغيرها من القوى المستقلة الأخرى".

واستقال نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب يوم أمس الأحد بعدما دعاهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق اليوم إلى تقديم استقالاتهم، في ظل جمود مستمر منذ فترة طويلة بخصوص تشكيل حكومة.

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