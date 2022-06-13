بالوثيقة.. وزير التربية يسحب يد مدير عام تربية الرصافة- عاجل

2022/06/13 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

قرر وزير التربية علي حميد مخلف، على خلفية توجيه من رئاسة الوزراء، سحب يد رئيس أعضاء اللجنة الفرعية للامتحانات العامة في المديرية العامة للتربية / الرصافة الثانية، على خلفية تسريب الأسئلة الامتحانية.

كما قرر بحسب كتاب رسمي سحب يد مدير عام تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي.

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