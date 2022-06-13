مكتب الصدر يطرد شخصين من جميع مفاصل تياره (وثيقة)

2022/06/13 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف الاشرف

اعلن المكتب الخاص، لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، طرد شخصين من جميع مفاصل التيار الصدري.

وقال المكتب في كتاب رسمي، اطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "حمزة عبد الله محل، وخوام سعيد محل، مطرودان من جميع مفاصل التيار الصدري بما فيها سرايا السلام".

وأضاف، ان "سبب طردهما "لقيامهما بأعمـال وقحة ومسيئة شرعيًا واجتماعيًا وأخلاقيًا فـي محافظة الديوانية".

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