لجنة 6 يناير تتهم ترامب بمحاولة انقلابية

2022/06/13 | 13:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت الجلسة الأولى للجنة مجلس النواب المختصة بالتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 سردية مروّعة للأحداث الدموية في ذلك اليوم، والتطورات التي سبقته وعقبته، مدعومة بالشهادات المصورة لبعض أبرز المسؤولين في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وشهادات حية لعناصر من الشرطة المكلفة حماية الكونغرس، وعرض فيلم وثائقي للمرة الاولى تضمن مشاهد عنف مقززة، تضافرت جميعها لتكشف للأميركيين بشكل لا لبس فيه، أن ما جرى في ذلك اليوم لم يكن تظاهرة ارتجالية، بل "مثّل ذروة المحاولة الانقلابية" التي قا

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