5 علامات تحذيرية للإنهاك الوظيفي وما يمكنك فعله حيال ذلك

2022/06/13 | 13:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل قد يستنزف طاقتك البدنية والنفسية، حيث يتطلب منك الركض من اجتماع إلى آخر، تنسيق المواعيد، التعامل مع عملاء وقحين أحيانا وغير ذلك.تأثير هذا الأمر قد يكون كبيرا جدا عليك..إليك ما يجب مراقبته وفعله حيال الإنهاك الوظيفي:

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