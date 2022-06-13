2022/06/13 | 13:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل استقالة نواب التيار الصدري نافذة قانونياً؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: TiLSvxfOByU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل استقالة نواب التيار الصدري نافذة قانونياً؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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